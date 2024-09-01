خُطوات مُهمة يجب إتباعها أثناء شحن الهاتف

قال الخبير إيليا كازاكوف، أن الحفاظ على طاقة بطارية الهاتف لفترة طويلة أمر معقد، وهذه مسألة مهمة لذلك يجب اتباع القواعد المعتمدة.

ولعل أن إحدى القضايا المثيرة للجدل هي مستوى شحن بطارية الهاتف.

ويعتقد الكثيرون أنه من الخطأ فصل الهاتف قبل أن تشحن البطارية 100 بالمئة، ولكن هذا وهم.

ويقول الخبير: “أظهرت نتائج دراسات حديثة أن بطارية الهاتف الذكي يمكن أن تتحمل في المتوسط 850 دورة شحن وتفريغ كاملة قبل أن تنخفض قدرتها إلى أقل من 80 بالمئة. أي بعد 2-3 أعوام من الاستخدام، أي يتبقى فقط 80 بالمئة من السعة الأصلية للبطارية”.

وأضاف الخبير: “وبما أن سعة البطارية محدودة، لذلك يجب تجنب شحنها دورات كاملة (0 بالمئة إلى 100 بالمئة). من أجل زيادة عمرها إلى أقصى ما يمكن”.

وقد أعلنت شركة سامسونغ، أن شحن البطارية بنسبة 100 بالمئة غالبا ما يؤثر سلبا على عمرها الإجمالي. ونفس الشيء يشمل أجهزة iPhone .

لذلك يوصي الخبير بشحن بطارية الهاتف الذكي بنسبة 80 بالمئة، وعدم السماح بانخفاض مستوى الشحن إلى دون 20 بالمئة.

كما ينصح بعدم شحن الهاتف ليلا لأنه يسرع “شيخوخة” البطارية.

ويستغرق شحن بطارية معظم الهواتف الذكية من الجيل الجديد ما بين 30 دقيقة وساعتين، وهذا الوقت يعتمد على سعة البطارية وقوة جهاز الشحن.