خُطوة جديدة من الكاف تؤكد احتضان الكاميرون لكان 2022

أقدم الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” على خُطوة جديدة تؤكد إجراء نهائيات كأس أمم إفريقيا المُقررة شهر جانفي القادم بالكاميرون وعدم نقلها صوب دولة آخرى على غرار مصر أو المغرب.

“الكاف” افتتحت مكتب خاص بالعاصمة الكاميرونية ياوندي سيكون في الخدمة الى غاية نهاية فعاليات المنافسة الأكبر في القارة السمراء، ويُعتبر الهدف من افتتاح هذا المكتب هو العمل بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية لإنجاح الحدث خاصة في ظل تأخر الأشغال.

هذا وكانت العديد من وسائل الإعلام في القارة الإفريقية أكدت رغبة هيئة موتسيبي في نقل كأس أمم إفريقيا من الكاميرون للمرة الثانية على التوالي ومنحها لمصر مجددا بعد تلك التي نظمتها سنة 2019 وعرفت تتويج الخضر للمرة الثانية في تاريخهم.