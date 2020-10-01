داء الملاريا.. الأعراض والوقاية والعلاج

تحدث رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، البرفيسور محمد يوسفي، على أعراض داء الملاريا وسبل الوقاية والعلاج منه.

وجاء ذلك، خلال حلول البروفيسور ضيفا على التلفزيون الجزائري، بعد تسجيل حالات مستوردة لداء الملاريا بجنوب البلاد.

وعن أعراض هذا الداء، أوضح يوسفي أنه لا توجد أعراض خاصة به، ولكن توجد بعض المؤشرات التي توحي بالإصابة كالحمى، والصداع، والقيء، والإسهال والتعرق.

ودعا الدكتور يوسفي، كل شخص يحس بهذه الأعراض، التقرب إلى المصالح الإستشفائية بغرض التشخيص والعلاج والتكفل في حالة ثبوت الإصابة.

أما عن سبل الوقاية والعلاج من الداء، قال البروفيسور أن العملية الوقائية تكون صعبة نوعا ما خلال هذه الفترة.

موضحا إن الإنطلاق في العملية الوقائية، يجب أن يكون في أواخر شهر أفريل عن طريق تجفيف البرك المائية والمستنقعات الناجمة عن الأمطار.

وذلك كون هذه البرك المائية، تشكل بيئة ملائمة لانتشار وتكاثر البعوض الناقل لهذا الداء.