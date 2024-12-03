داخلية.. التعاون مع تركيا لمجابهة الكوارث ومكافحة الجريمة

إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء سفير الجمهورية التركية بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز.

خلال اللقاء إستعرض الطرفان مجالات التعاون الثنائي المشترك في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين. وتجسيدا للإرادة السياسية السامية للإرتقاء بمستوى التعاون المشترك. كما تباحثا آفاق العمل الثنائي في المحاور المرتبطة بقطاع الداخلية والشؤون الخاصة بالتنمية المحلية.

كما تم الإتفاق على تعزيز نشاطات التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة، ومجابهة الكوارث والتدخل العملياتي للحماية المدنية. وكذا ما ارتبط بالحكامة المحلية، مع تكثيف تبادل الخبرات والتكوين.

وتضمن اللقاء بحث إمكانية الشراكة الإقتصادية وتعزيز الإستثمار عبر ولايات الوطن. لاسيما في القطاعات الإستراتيجية ضمن سياسة تنويع الإقتصاد الوطني.