داخلية.. مرزوق يستقبل الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة

استقبل الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العربي مرزوق، بمقر الوزارة. الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، عبد الله الدردري، على رأس وفد هام.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية، أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض أهم محاور التعاون في المجالات المندرجة. ضمن صلاحيات القطاع، وذلك على ضوء الإطار المرجعي للتعاون حول التنمية المستدامة.

وتم في هذا الإطار تثمين الوتيرة الإيجابية المحققة بخصوص البرامج المرتبطة بالحكامة المحلية والديمقراطية. التشاركية وكذا المحاور المتصلة بالأمن ومكافحة الإتجار بالمخدرات ومجابهة العنف ضد المرأة، يضيف البيان.

كما تم تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية المحلية وظروف التمدرس والأمن المروري. فضلا على تكثيف العمل في شأن توطين أهداف التنمية المستدامة وجعلها قابلة للتنفيذ على المستوى المحلي.

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