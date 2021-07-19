قناة النهار داخل الـ 18: واد سلي “حزينة”.. الحكاية الكاملة للإخفاق في الصعود بقلم النهار أونلاين نشر في 19 جويلية 2021 - 22:52 شارك غرِّد 184 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962621 اقرأ أيضا المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يعود للتدريبات تحضيرا لمواجهة المغرب قناة النهار 29 جوان أم البواقي: في ظل الجفاف و الحر .. مخطط لإنقاذ صغار الطيور المائية من الموت البطيىء قناة النهار 30 جوان الصيف يحلى معنا: تمارين رياضية سهلة وفعالة قناة النهار 08 جويلية مشكل عدم القدرة على التواصل مع الناس .. حتى الاقربون ..ماهو الحل ؟ قناة النهار 15 جويلية