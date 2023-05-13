قناة النهار داخل الـ18: شبان الخضر بلا “كان” ولا “مونديال”.. سنوات الضياع تتواصل.. لا تكوين ولا هم يحزنون بقلم النهار أونلاين نشر في 13 ماي 2023 - 22:27 شارك غرِّد أرسل 56 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/J1Ru4 اقرأ أيضا تيارت: مزاد لبيع 13 مهرا عربيا أصيلا والمهر إشتياق يتصدرها بـ 53 مليون سنتيم قناة النهار 02 ماي مجتمع: تزامنا وإرتفاع الحرارة .. أسعار المكيفات تصنع الإستثناء وتنخفض قناة النهار 27 أفريل أجواء صيفية على كافة ولايات الوطن قناة النهار 26 أفريل فلاحة: تحسين المردودية وجودة الحليب الطازج .. لضمان حصة في الملابن قناة النهار 26 أفريل طالع هابط: بعد بث النوي للخراب بجيجل والعاصمة .. السلطات المحلية تتدخل وتصلح الأوضاع قناة النهار 04 ماي دلال خير : الطفل أنس "شمعة رايحة تذوب" يناشد القلوب الرحيمة لمساعدته.. ترقبوه قناة النهار 24 أفريل ثلوج مرتقبة على هذه المناطق قناة النهار 12 ماي ريبورتاج / استفحال ظاهرة الادمان و الجريمة..الخطورة و الحلول قناة النهار 04 ماي "ارزقي رمان " المباراة أمام الصومال صعبة من الناحية الذهنية قناة النهار 28 أفريل وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة يسرد تفاصيل جريـ.مة رجل الأعمال وتوقيف المتورطين قناة النهار 04 ماي