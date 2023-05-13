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داخل الـ18: شبان الخضر بلا “كان” ولا “مونديال”.. سنوات الضياع تتواصل.. لا تكوين ولا هم يحزنون

بقلم النهار أونلاين
داخل الـ18: شبان الخضر بلا “كان” ولا “مونديال”.. سنوات الضياع تتواصل.. لا تكوين ولا هم يحزنون
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