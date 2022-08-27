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قناة النهار

داخل الـ18: وتستمر بطولة العجائب.. فريق يستقدم 23 لاعب لفريقين مدربون لساعات

بقلم النهار أونلاين
داخل الـ18: وتستمر بطولة العجائب.. فريق يستقدم 23 لاعب لفريقين مدربون لساعات
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