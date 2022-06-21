دادة:”سهرات فنية وثقافية للتعريف بالثقافة الجزائرية في القرية المتوسطية”

كشف سليم دادة. مسؤول حفل الإفتتاح والإختتام والتظاهرات الفنية والثقافية للألعاب المتوسطية. عن البرنامج الثقافي الثري للألعاب المتوسطية.

وصرح سليم بن دادة، في ندوته الصحفية، حول حفل الإفتتاح والإختتام للألعاب المتوسطية: سنقدم برنامج ثري حول الثقافة الجزائرية عبر التاريخ”.

وأضاف داداة:” القرية المتوسطية ستشهد سهرات موسيقية كل ليلة على مدخل القرية المتوسطية بمختلف الطبوع الموسيقية الجزائرية على مدار 10 أيام”.

وأورد ذات المتحدث:”سيتم عرض أفلام جزائرية على الهواء الطلق عبر الشاشات الكبيرة تقديم لوحات وروسومات فنية”.

كما أكد سيلم دادة:”خصصنا حوالي 70 خيمة للحرفين والفنانين ليقدموا أعمالهم الفنية للتعريف بفنهم للدول الحاضرة بالقرية المتوسطية”.

كما تم تخصيص خيمات للرحالات السياحية حول ولاية وهران، وسطرنا برنامجا ثقافيا مقسم لعدة فنون”.