دادة: الجزائر أول بلد عربي ينظم للحركة الثقافية العالمية “صمود الفن” لليونيسكو

قال سليم دادة، كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، أن الجزائر أول بلد عربي ينظم للحركة الثقافية العالمية “صمود الفن” التي أطلقتها اليونيسكو.

ونشر دادة، عبر صفحته على فايسبوك، فيديو للمشاورة الدولية المتعددة الأطراف حول وضعية الفنان في ظل الأزمات ” الفنان بين الإبداع والصمود”، التي نظمتها كتابة الدولة للإنتاج الثقافي بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وأوضح دادة، أن المناقشة حدثت يوم الإثنين 4 ماي 2020، على الساعة 14 عبر تطبيق زووم، وحضرها أكثر من 80 مشارك من الجزائر والمغرب العربي وأوروبا.

وأكد دادة، أن الجزائر أول بلد عربي ينظم وينخرط ضمن الحركة الثقافية العالمية “صمود الفن” التى أطلقتها اليونيسكو يوم 15 أفريل الفارط.

وأورد ذات المتحدث، أن الموعد القادم للمناقشة، هو يوم 16 ماي في العدد 2 من سلسلة “الفنان بين الإبداع والصمود”.

ونشر دادة، قائمة المتدخلين في هذه المناقشة وهم كالتالي:

سليم دادة: كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، عازف ومؤلف موسيقي وباحث وقائد أوركسترا “المشرف على المناقشة”.

مايسة باي: كاتبة وروائية، مؤسسة دار نشر “Chèvre-feuille étoilée” للكتاب النسوي ومنشطة لجمعية “كلمات وكتابات” في فرنسا.

حكيم توسار : حقوقي ومستشار قانوني وثقافي دولي، مدير عام سابق للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

مؤنس خمار: فنان وكاتب سيناريو ومخرج ومنتج، مؤسس لشركة الإنتاج السينمائي والسمعي البصري “سافينا برود”.

عياد زياني شريف: ممثل ومخرج مسرحي، مؤسس ومدير الفرقة المسرحية “ڤوصتو”، عضو المجلس الوطني للفنون والآداب.

زهية زيواني: موسيقية وقائدة جوق ومؤسس الأوركسترا السيمفونية “ديفرتيمنتو” في ضاحية باريس.

عماد عليبي: عازف إيقاع تونسي، مستشار ثقافي ومدير فني لعدة مهرجانات في فرنسا، تونس والمغرب، مدير مهرجان قرطاج الدولي.

إبراهيم المزند: مدير ومؤسس “فيزا-تأشيرة للموسيقى”، مقاول ثقافي مغربي ومنظم تظاهرات ثقافية كبرى، عضو بنك الخبرات الخاص بالاتحاد الأوروبي/اليونيسكو.

كريستين ميركل: مديرة قسم الثقافة بألمانيا “ذاكرة العالم”، عضو بنك الخبرات الخاص باليونسكو خبيرة في اتفاقيتي اليونسكو 2003 و2005، عضو سابق في البرلمان الأوروبي.

توسان تيندريبيوغو: سكرتير إتفاقية اليونيسكو 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.