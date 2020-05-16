دادة: العدد الثاني من المشاورة الدولية حول وضعية الفنان يجمع الفنان بين الإبداع والصمود

كشف، اليوم السبت، كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، سليم دادة عن تنظيم العدد الثاني من المشاورة الدولية حول وضعية الفنان.

وكتب دادة، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، “اليوم ننظم العدد 2 من المشاورة الدولية حول وضعية الفنان في ظل الأزمات، بالشراكة مع منظمة اليونسكو، من خلال الحركة الثقافية العالمية “صمود الفن #ResiliArt”.

وأضاف قائلا “الحدث يتزامن مع الاحتفاء بـاليوم الدولي للعيش معا في سلام الذي ساهمت الجزائر عبره في تعزيز السلام والمصالحة على الدولية”.

وقال دادة أن العدد الثاني سيجمع من “الفنان بين الإبداع والصمود” ثلة من الفنانين الجزائريين الفاعلين وطنيا ودوليا في مجالات الفنون التشكيلية والفنون الرقمية والسينما والكوريغرافية والتصميم البصري والمسرح والإدارة الثقافية.