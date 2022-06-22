دادة للنهار:”حفل افتتاح العرس المتوسطي سيكون الأضخم منذ الإستقلال”

كشف، سليم دادة، أن حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط المُقرر يوم السبت سيكون الأضخم منذ الإستقلال.

حيث قال مسؤول حفل الإفتتاح والإختتام والتظاهرات الفنية والثقافية للألعاب المتوسطية أمسية اليوم الأربعاء لقناة النهار.

“حفل إفتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط سيكون الأضخم منذ استقلال الجزائر”.

هذا كما يضع القائمين على المركب الأولمبي الجديد لوهران آخر الروتوشات لحفل افتتاح الألعاب المتوسطية.