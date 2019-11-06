دادة موسى يدشن الطبعة السابعة لمعرض المنتجات الجزائرية بالنيجر

أشرف وزير التكوين المهني دادة موسى والأمين العام لوزارة التجارة على تدشين الطبعة السابعة لمعرض المنتجات الجزائرية اليوم بالعاصمة النيجيرية نيامي

وقالت الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير في بيان لها، أن هذه المشاركة جاءت في إطار مشاركة الجزائر في التظاهرات الإقتصادية في الخارج.

وأشرف وزير التكوين المهني دادة موسى بلخير رفقة الأمين العام لوزارة التجارةووزير التكوين المهني النيجيري على تدشين هذه الطبعة الخاصة بالمنتجات الجزائرية.

وتم تخصيص أزيد من 900 متر مربع على مستوى المعرض كجناح خاص بالجزائر ، أين تم عرض مختلف المنتجات مما يؤكد جهود الدولة لتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات.

واكد البيان أن هذا المعرض سيسمح للمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين باكتشاف السوق الإفريقية بصفة عامة و السوق النيجيرية على وجه الخصوص.

وسيتمكن مختلف المتعاملين الإقتصاديين النيجيرين من اكتشاف المنتجات و السلع الجزائرية في قطاع النسيج الصناعات الغائية، مواد التجميل و المواد الصيدلانية.

وسيتم خلال هذا المعرض تنظيم لقاءات بين رجال اعمال جزائريين و نظرائهم النيجيريين