دادة : “نسعى لاطلاق البكالوريا المهنية خلال الدخول الاجتماعي المقبل”

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن قطاعه يسعى إلى إطلاق البكالوريا المهنية خلال الدخول الاجتماعي المقبل، وذلك عقب حصول على موافقة الحكومة بعد عرضه عليها في أقرب الآجال”.

وأفاد موسى دادة بلخير، يوم خلال اشرافه، اليوم الثلاثاء، على تنصيب اللجنة الوزارية مختلطة المختلطة المكلفة بدراسة ملف البكالوريا المهنية، بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، بحضور كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشملال.

أن هذه اللجنة ستتكفل بـ “إعادة تنظيم مسار التعليم المهني من خلال إطلاق البكالوريا المهنية كشهادة تتويج لهذا المسار “.

كما دعا الوزير اعضاء اللجنة ، المتمثلين في إطارات من القطاعات الثلاثة ومديرية الوظيفة العمومية، إلى أخذ الوقت الكافي من أجل دراسة مختلف المخططات المعروضة لتجسيد هذا المشروع.

واختيار مخطط واحد يكون عبارة عن أرضية وطنية هي حاليا جاهزة بنسبة 70 بالمائة