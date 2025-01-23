داربي الجزائر.. تحديات على الميدان وفُرجة في المدرجات

يشهد ملعب 5 جويلية الأولمبي، غدًا الجمعة، مواجهة قوية ومثيرة بين الغريمين التقليديين، اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

وتنطلق المباراة التي تدخل تسوية رزنامة الجولة السابعة من الرابطة المحترفة، في تمام الساعة السادسة مساءً، وسط أجواء استثنائية ينتظرها عشاق الكرة الجزائرية.

ومن المرتقب أن يدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، خاصة بعد ضمانهما التأهل للدور ربع النهائي من رابطة أبطال إقريقي وكأس الكونفيدرالية. مع تطلع كبير من المدربَين التونسيَّين، نبيل معلول وخالد بن يحيى خالد، لمواصلة التألق.

وسيدخل الفريقان وعينهما على تحقيق الفوز في هذا الداربي المثير، الذي سيعرف حضوراً جماهيرياً غفيرا. خصوصًا أن الفوز بنقاط المواجهة، سيعبّد الطريق نحو ضمان اللقب الشتوي، ومواصلة المنافسة على اللقب. إذ تحتل المولودية المركز الثالث برصيد 21 نقطة، فيما يملك الاتحاد 20 نقطة في المركز التاسع.

وتكتسي هذه المباراة طابعًا خاصًا، ليس فقط لأنها تجمع بين فريقين من أكبر الأندية الجزائرية، بل أيضاً لما تحمله من تاريخ كبير وإثارة على أرضية الميدان وفوق المدرجات من جماهير الفريقين التي تتوافد بأعداد كبيرة لدعم فريقها المفضل، ما يضمن أجواء حماسية بملعب 5 جويلية.

ويعدّ تاريخ مواجهات الفريقين مليئاً بالإثارة، إذ تواجه الفريقان في 77 مناسبة في البطولة. وكانت الغلبة للمولودية في 26 مناسبة، فيما حقق الاتحاد الفوز في 20 مناسبة، وتعادلا في 31 مناسبة.