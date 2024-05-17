داربي الجزائر يحبس الأنفاس وصراع “البوديوم” والبقاء يحتدم

تعود اليوم الجمعة، عجلة البطولة المحترفة إلى الدوران، في جولتها الـ 26، والتي تحمل في طياتها مباريات قوية، يتقدمها داربي الجزائر، إلى جانب صدام الوصافة بقسنطينة.

وستشد الأنظار نحو ملعب 5 جويلية 62، الذي سيكون مسرحا لداربي يعد بالكثير. بين المتصدر مولودية الجزائر بـ 57 نقطة، والغريم اتحاد العاصمة صاحب المركز الرابع (3 لقاءات متأخرة) بـ 39 نقطة.

ويكتسي الداربي أهمية كبيرة لـ “العميد” الذي يبحث عن انتصار جديد. يقربه أكثر من التتويج باللقب الثامن في تاريخه. بينما يسعى “أبناء سوسطارة” لالحاق ثالث هزيمة الغريم هذا الموسم. وتعزيز حظوظهم في ضمان مشاركة قارية.

وفي صدام لا يقل أهمية عن سابقه من حيث الحسابات، يحل الوصيف شباب بلوزداد بـ 45 نقطة، ضيفا ثقيلا على ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة. لملاقاة ملاحقه المباشر الشباب المحلي، صاحب الـ 44 نقطة.

ويبحث كل طرف عن تحقيق الفوز في هذه القمة المثيرة. من أجل الانفراد بصدارة الترتيب العام، والاقتراب أكثر من حلم المشاركة في منافسة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وبعيدا عن حسابات البوديوم والمشاركات القارية، فإن الصراع على ضمان البقاء بلغ أشده. قبل 5 جولات فقط عن اختتام الموسم الجاري، في ظل التنافس بين 6 أندية لتفادي مرافقة الاتحاد السوفي، إلى رابطة الهواة.

وسيكون أولمبي الشلف بـ 31 نقطة في صدام مباشر بعد اتحاد خنشلة بـ 32 نقطة، فيما يسعى نجم مقرة بـ 30 نقطة لاستغلال وضعية مضيفه الاتحاد السوفي. النازل مسبقا من أجل العودة بـ 3 نقاط تقربه من البقاء.ذ

وهو ما يبحث عنه أيضا كل من مولودية البيض (31 نقطة). حينما يستضيف شبيبة القبائل (35 نقطة)، وشبيبة الساوة (33 نقطة) أمام الضيف أتليتيك بارادو ( 36 نقطة).

في حين يسعى صاحبا المركز ما قبل الأخير بـ 23 نقطة، مولودية وهران ونجم بن عكنون، لحصد نقاط الأمل، حينما يستقبل الأول وفاق سطيف (41 نقطة). الباحث عن فوز يبقيه في “البوديوم” واتحاد بسكرة (33 نقطة) الساعي للعودة بنتيجة ايجابية يعزز بها حظوظه في البقاء.

برنامج لقاءات اليوم:

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 17:00

مولودية وهران – وفاق سطيف 17:00

نجم بن عكنون – إتحاد بسكرة 17:00

اتحاد سوف – نجم مقرة 17:00

أولمبي الشلف – إتحاد خنشلة 17:00

شبيبة الساورة – نادي بارادو 17:00

مولودية البيض – شبيبة القبائل 17:00

مولودية الجزائر – إتحاد العاصمة 18:00