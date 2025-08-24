داربي الجزائر يوم الأحد القادم

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمس السبت، برنامج الجولة الـ 2، من بطولة الموسم الجديد 2025-2026، والتي تحمل في طياتها داربي كبير، بين الغريمين الاتحاد والمولودية.

وعكس جولة الافتتاح التي كانت مبتورة من لقاءي مولودية الجزائر - شباب بلوزداد واتحاد العاصمة – شبيبة القبائل. بسبب مشاركة لاعبي الفرق الأربعة مع المنتخب المحلي في “الشان”.

فإن الجولة الـ 2 لن تكون مبتورة من أي مواجهة. بعد إقصاء “الخضر” من المحفل القاري أمس السبت، بركلات الترجيح، على يد منتخب السودان، في ربع النهائي.

وستلعب لقاءات هذه الجولة أيام الـ 29 والـ 30 والـ 31 من شهر أوت الجاري. حسبما كشفته الرابطة في موقعها الالكتروني.

وحددت الهيئة الكروية، يوم الأحد الـ 31 أوت، موعدا لداربي الجزائر، بين الاتحاد والمولودية، في انتظار إعلان توقيت انطلاق المباراة والملعب الذي سيحتضن هذه القمة.