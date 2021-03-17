داربي الشرق يخطف الأنظار والساورة في مهمة صعبة أمام بارادو

تتجه الأنظار ظهيرة اليوم الأربعاء نحو داربي الشرق الجزائري بين أهلي برج بوعريريج وشباب قسنطينة في إطار الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة.

وسيكون رائد البطولة شبيبة الساورة ووصيفه مولودية وهران، في مأموريتين مفخختين، عند مواجهة نادي بارادو و جمعية أمل عين مليلة.

وستطمح شبيبة الساورة لمواصلة سلسلة النتائج الايجابية بعد أن سجلت خمسة انتصارات متتالية عندما تحط الرحال بالجزائر العاصمة لملاقاة نادي بارادو الفائز في المباراتين الأخيرتين امام اتحاد الجزائر و نصر حسين داي بنفس النتيجة 2-1 .

وفي لقاء آخر عن نفس الجولة، يستقبل وداد تلمسان ضيفه نصر حسين داي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

مباريات اليوم الأربعاء

وداد تلمسان – نصر حسين داي

مولودية وهران – جمعية عين مليلة

أولمبي الشلف – اتحاد بسكرة

أهلي برج بوعريريج – شباب قسنطينة

نادي بارادو – شبيبة الساورة

مباريات مؤجلة:

اتحاد بلعباس – شبيبة القبائل

مولودية الجزائر – نجم مقرة

شبيبة سكيكدة – وفاق سطيف

شباب بلوزداد – اتحاد الجزائر