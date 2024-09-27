داربي بـ “علي لابوانت” و قمة كروية بين السياربي والسطايفية

تعود عجلة منافسة الرابطة المحترفة الأولى للدوران، مساء اليوم، بإجراء ثمانية مباريات كاملة بمختلف ملاعب الجمهورية.

و سيواجه فريق شباب بلوزداد الضيف الثقيل وفاق سطيف في قمة الجولة الأولى من منافسة الرابطة المحترفة، بملعب 20 أوت بالعناصر بين فريقين عريقين يبحثان عن إنطلاقة مثالية.

كما سيواجه فريق مولودية الجزائر الضيف نادي بارادو بملعب علي لابوانت بالدويرة في لقاء سيكون طابعه تكتيكي بشكل كبير، الذي سيلعب دون جمهور.

إلى جانب ذلك، تشهد الجولة الأولى تنشيط داربي قبائلي خالص بملعب المجاهد الراحل حسين ايت احمد الذي سيجمع بين شبيبة القبائل وأولمبيك أقبو، في لقاء تاريخي بين الجارين.

جدول المباريات

ش بلوزداد - و سطيف

ش القبائل – أ أقبو

م الجزائر – ن بارادو

م البيض – ا بسكرة

ش الساورة – ا خنشلة

ت مستغانم – م وهران

ن مقرة – ا الجزائر

أ الشلف – ش قسنطينة

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