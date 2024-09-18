داربي رائد القبة والنصرية دون حضور أنصار الفريق الزائر  

أعلمت إدارة رائد القبة أن لقاء الجولة الأولى ضد نصر حسين داي ستجرى بملعب بن حداد. دون حضور أنصار الفريق الزائر.

وستطبق الصيغة نفسها في لقاء العودة، حسب بيان إدارة “لارسيكا”، وذاك باقتراح من اللجنة الأمنية الذي تمت الموافقة عليه من طرف الفريقين.

إلى جانب ذلك، عينت لجنة التحكيم التابعة لـ “الفاف” الرباعي الذي سيدير المواجهة السبت القادم. حيث أسندت المهمة لكل من الطيب بودربال حم رئيسياً. في مساعدته كل من قصار وصحبي بينما سيكون سلطاني حكما رابعاً.