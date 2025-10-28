داربي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة يوم 8 نوفمبر

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تواريخ لقاءات الجولة الـ 11 من بطولة الموسم الجاري 2025-2026.

وتحمل رزنامة هذه الجولة في طياتها قمة عاصمية مثيرة تجمع بين شباب بلوزداد والجار اتحاد العاصمة. والتي تم برمجتها يوم السبت الـ 8 نوفمبر الداخل، في انتظار الإعلان عن ملعب إقامتها.

وخلال ذات اليوم، سيواجه وفاق سطيف أولمبيك أقبو، ومستقبل الرويسات مولودية وهران. فيما يلاقي اتحاد خنشلة ترجي مستغانم.

وتتواصل لقاءات الجولة الـ 11 يوم الأحد الـ 9 نوفمبر الداخل، بإجراء 4 لقاءات أخرى. تتقدمها القمة الواعدة بين شباب قسنطينة وشبيبة القبائل، إلى جانب مواجهة أولمبي الشلف والضيف نجم بن عكنون.

كما سيواجه خلال ذات الجولة، المتصدر الحالي شبيبة الساورة، ضيفه أتليتيك بارادو، بينما يحل فريق مولودية الجزائر، ضيفا ثقيلاً على الجريح مولودية البيض.