داربي شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة ينتهي بالتعادل

انتهى الداربي العاصمي بين شباب بلوزداد و ضيفه إتحاد العاصمة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة في قمة الجولة 20 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدف إتحاد العاصمة براهيم بن زازة في الدقيقة 66 من عمر المواجهة، قبل أن يعدل مهاجم شباب بلوزداد أيمن محيوص النتيجة في الدقيقة 71 من اللقاء الذي كان شيقا و مثير الذي جرى بملعب نيلسون مانديلا.

وعرفت المباراة المثيرة، طرد مدرب شباب بلوزداد راموفيتش من قبل الحكم نبيل بوخالفة، بالنظر إلى النرفزة الزائدة.

و رغم التعادل الإيجابي الذي حققه أبناء العقيبة، إلى أنهم لا يزالو يحافظون على منصب الوصافة برصيد 34، في حين يحتل فريق سوسطارة المرتبةالثالثة برصيد 33 نقطة.