داربي عاصمي مثير ومولودية الجزائر أمام مهمة صعبة بوهران

تستأنف منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم، مساء اليوم، مبارياتها بلعب الجولة الـ 13 بمختلف ملاعب الجمهورية أبرزها لقاء إتحاد الجزائر و شباب بلوزداد.

و سيشهد ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء مباراة مثيرة و قوية بين الغريمين اللذان يبحثان عن النقاط الثلاث خاصة من جانب الرائد.

كما ستلعب القمة بالغرب الجزائري عندما يستضيف مولودية وهران نادي مولودية الجزائر بهدف الفوز بالنقاط الثلاث لا غير.

ويستضيف شبيبة القبائل المنتشي بفوز أمام بارادو في المباراة السابقة نظيره أمل الأربعاء الذي يتواجد في أقوى مراحله.

جدول المباريات

ا الجزائر – ش بلوزداد

ش قسنطينة – ج الشلف

إ خشنلة – ن مقرة

م البيض – و سطيف

ا بارادو – ش الساورة

ه شلغوم العيد – ا بسكرة

ش القبائل – ا الاربعاء

م وهران – م الجزائر

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