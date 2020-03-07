داربي فرنسي بنكهة جزائرية بين بوداوي وسليماني

يستضيف نادي نيس، اليوم السبت، فريق موناكو، في داربي واعد، ضمن الجولة الـ28 من الليغ1 الفرنسي.

وستعرف هذه المباراة، مواجهة خاصة بين لاعبي الخضر، أين سيكون الصراع داخل الميدان بين أوناس وبوداوي من جانب نيس، ضد سليماني، من جانب موناكو.

وسيسجل خريج مدرسة بارادو، عودته للمنافسة بمناسبة هذه المباراة، بعد استنفاذه عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات، أين سيتواجد إلى جانب مواطنه أوناس، ضمن قائمة نيس.

وفي الجهة المقابلة، من المنتظر أن يقود مهاجم الخضر إسلام سليماني، تشكيلة ناديه موناكو، في هذا الداربي الفرنسي.

وستشهد هذه المباراة منافسة وندية كبيرة بين الفريقين، في صراعهما على أحد المراكز المؤهلة إلى منافسة أوروبية.