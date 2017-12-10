داربي مانشستر يحبس الأنفاس

ستكون الأنظار موجهة عشية اليوم إلى مسرح الأحلام “أولد ترافورد” الذي سيكون مسرحا لداربي مدينة مانشستر، بين اليونايتد والسيتي قمة مباريات الجولة 16 من “البريميرليغ”.

ستكون كتيبة المدرب البرتغالي مورينيو، محرومة من خدمات الفرنسي بول بوغبا بعد طرده في المباراة الأخيرة ضد أرسنال.

كما أن رفقاء “دي خيا” يعلمون جيدا أن مباراة اليوم ستكون منعرج الموسم كون الفارق بين الفريقين 8 نقاط.

من جهة أخرى، أشبال بيب غوارديولا الذي يأكلون الأخضر واليابس هذا الموسم يريدون تكريس تفوقهم والإبتعاد أكثر في الصدارة.

كما انطلقت الحرب النفسية بين قطبي مانشستر منذ أيام قليلة، حيث أطلقها مورينيو بتصريحاته متهما لاعب “الأثرياء” بالتمثيل.

قبل ان يؤكد النجم السويدي إبراهيموفيتش، أنه أفضل من “السيتي” بأكمله نظرا لتاريخه الحافل والالقاب المتوج بها.

بينما فضل المدرب الإسباني تجاهل هذه الحرب النفسية وأكتفى بالحديث عن اللقاء قائلا:”أريد الفوز في مباراة اليوم ونسعى للسيطرة على المباراة”.

ومن المنتظر ان تنطلق المباراة بين الغريمين في حدود الساعة 17:30 بالتوقيت الجزائري.