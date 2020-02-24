داربي مثير في دار الشرع !

تتجه الأنظار عشية اليوم الإثنين إلى ملعب “5 جويلية”، أين سيواجه إتحاد العاصمة نادي مولودية الجزائر في داربي مثير.

إتحاد العاصمة الذي يعاني من سوء النتائج في الآونة الأخيرة يريد الإستفاقة على حساب “الجار” والغريم التقليدي.

أشبال “بلال دزيري” يريدون تقديم مباراة كبيرة يعودون بها إلى الواجهة من جديد والخروج من النفق المظلم.

كما أن “دزيري” أكد على ضرورة الفوز بنقاط الداربي في ظل الظروف التي عاشها إتحاد العاصمة في وقت سابق.

من جهة أخرى، رفقاء “عبد المومن جابو” يريدون الإطاحة بالغريم التقليدي والإقتراب أكثر من الريادة خاصة بعد خسارة “السياربي” في هذه الجولة.

وستكون تشكيلة “نغيز” مكتملة عن آخرها وجاهزة، حيث أن أصحاب الزي الأحمر والأخضر يرون أن هذه المباراة أكثر من مجرد 3 نقاط.

يذكر أن مباراة الذهاب لم تلعب لأسباب يعرفها العام والخاص، وفي انتظار القرار النهائي لمحكمة التحكيم الدولية، فإن هذه المباراة ستكون مباراة الموسم للفريقين.