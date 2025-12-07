داربي مثير.. مولودية الجزائر لتعزيز سيطرتها وشباب بلوزداد للتصالح مع الأنصار

تتجه الأنظار، مساء غد الاثنين، إلى ملعب “علي لابوانت” بالدويرة، حيث يلتقي فريق مولودية الجزائر بشباب بلوزداد في داربي مثير، بداية من الساعة الثامنة مساءً.

في مباراة تحمل طابعًا تنافسيًا حادًا وتداعيات ثقيلة على الطرفين. ضمن تسوية رزنامة الجولة الأولى من الرابطة المحترفة.

الفريقان أنهيا استعداداتهما في أجواء خاصة غلب عليها التركيز والترقب، إذ نشرت الصفحتان الرسميتان للناديين صورًا من الحصة التدريبية الأخيرة، التي خاضها الفريقان مساء اليوم الأحد، عكست حجم الضغط والإصرار قبل مواجهة تعدّ واحدة من أهم مباريات الموسم.

المولودية تدخل اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره، بحثًا عن تعزيز صدارتها وبلوغ النقطة الخامسة والعشرين، ما يسمح للمدرب ماكوينا ولاعبيه بالابتعاد مؤقتًا عن أقرب الملاحقين مولودية وهران وأولمبيك أقبو، وترسيخ هيمنتهم على جدول الترتيب.

في الجهة المقابلة، يطمح شباب بلوزداد إلى تجاوز حالة الغضب السائدة في صفوف أنصاره، بعد التعثر غير المنتظر قاريا، أمام نادي أوتوهو، وتلاه التأهل الصعب أمام أولمبي وادي الفضة في كأس الجزائر.

ويجد المدرب سعد راموفيتش نفسه تحت الضغط، في ظل تراجع الثقة داخليًا، ما يجعل نتيجة داربي الغد حاسمة في تحديد مستقبله.

كل المعطيات توحي بصدام قوي، وداربي قد يترك بصمته في مسار الفريقين هذا الموسم.