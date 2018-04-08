داربي مدريد.. “الريال” يريد التأكيد ضد “أتليتكو” العنيد !!

ستكون الأنظار مُوجهة إلى ملعب “السانتياغو بيرنابيو” بعد ظهيرة اليوم (15:15) أين سيستضيف نادي ريال مدريد غريمه أتليتكو مدريد في داربي مثير لحساب الجولة الـ31 من الليغا.

أشبال زيدان يريدون التأكيد بعد مباراة اليوفي في دوري الأبطال ويعولون على “الدون” الذي بات محل إشادة الجميع.

كما أن المدرب الفرنسي سيريح بعض من نجومه قبل مواجهة السيدة العجوز في لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل.

من جهة أخرى، سيميوني يريد تحقيق الفوز على “زيزو” في البيرنابيو والابتعاد أكثر على الريال الذي يحتل المركز الـ3.

وكان المدرب الأرجنتيني قد صرح أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين وأنه أشباله عازمون على تقديم مباراة كبيرة.