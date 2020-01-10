داربي مغاربي ناري بين الشبيبة والرجاء البيضاوي

يستقبل فريق شبيبة القبائل، أمسية اليوم الجمعة، نادي الرجاء البيضاوي المغربي، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وسيدخل شبيبة القبائل، هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاثة، التي تضمن له الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل.

ولن تكون مهمة الكناري سهلة، بالنظر لجم المنافس، نادي الرجاء البيضاوي، الذي يطمح هو الآخر لتعزيز حظوظه في تأهل، ضمن هذه المجموعة.

وبالنظر لهذه المعطيات، فإن المواجهة التي ستجمه شبيبة القبائل، بالضيف الرجاء البيضاوي، لا تقبل القسمة على اثنين.