داربي واعد في 5 جويلية والخطأ ممنوع على الإتحاد

يحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي ظهيرة اليوم السبت الداربي العاصمي بين إتحاد العاصمة ونادي بارادو في إطار الجولة الـ21 من المحترف الأول.

ويسعى فريق سوسطارة للخروج من منطقة الخطر التي يتواجد فيها بسبب النتائج السلبية المحققة في الفترة الماضية.

وستكون مواجهة اليوم الأولى للمدرب الجديد منير زغدود الذي أشرف على العارضة لفنية للإتحاد يوم الأربعاء خلفا للمدرب دزيري بلال.

بالمقابل يدخل اتحاد العاصمة مواجهة نادي بارادو و على كاهله حتمية محو الصورة السيئة للفريق خلال المواجهة الأخيرة في الداربي أمام مولودية الجزائر وشبيبة الساورة حيث سيكون الفريق مطالبا بالتعويض.

كما يتواجد نادي بارادو في وضعية صعبة والفوز بالنسبة له أكثر من ضروري من أجل انعاش حظوظه في ضمان البقاء من خلال تحقيق الفوز على اتحاد العاصمة وهو الأمر الذي سيمنح الثقة للاعبين قبل خوض المباريات المقبلة.