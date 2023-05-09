داربي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد ينتهي بالتعادل السلبي

انتهى الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد بالتعادل السلبي في اللقاء المتأخر من عمر الرابطة المحترفة الأولى.

وخطف فريق شباب بلوزداد نقطة ثمينة من ملعب 5 جويلية الأولمبي أمام المستضيف مولودية الجزائر.

كما عرفت المباراة ندية كبيرة بين المنافسين الذين فشلوا في افتتاح باب التسجيل رغم كثرة الفرص.

ويبدو ان التخوف الكبير جعل الداربي ينتهي بالتعادل امام الفريقين المرشّحين بقوة للعب الأدور الأولى رغم أن السياربي مرشّح بقوة لإفتكاك اللقب.

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