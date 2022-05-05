داركو نوفيتش:”مواجهة الأهلي مختلفة تماما”

يستعد مدرب فريق وفاق سطيف، داركو نوفيتش، لمواجهة الأهلي ، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مستعينا بخبرته التدريبية الإفريقية.

وصرح نوفيتش لقناة “بي بي سي”: “مواجهة الأهلي مختلفة تماما عن مبارياتنا السابقة، لأنها ستجري في ظروف مختلفة”.

وأضاف مدرب الوفاق:” سعيد جدا لأنني سأواجه أقوى فريق، وسأكتسب تجربة من ذلك. فالمستوى العالي جدا”.

وأوضح المتحدث:”عندما تكون مدربا تريد أن تحقق الكثير، وعندما تسنح الفرصة عليك أن تغتنمها”.

وختم داركو نوفيتش:”أنا في الواقع لا أفكر في المستقبل، نلعب مبارة بمباراة ثم نرى كيف ستنتهي بنا الأمور.

يذكر أن وفاق سطيف وأجرى، أمس الأربعاء، أول حصة تدريبية تحسبا للقاء ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال المقرر السبت المقبل.