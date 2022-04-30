داركو نوفيتش: “لدينا الوقت الكافي لتحضير مباراة الأهلي”

اعتبر مدرب وفاق سطيف، داركو نوفيتش، بأن فريقه يمتلك الوقت الكافي لتحضير مباراتهم المقبلة، والتي ستجمعهم بنادي الأهلي المصري.

وصرح داركو، لتلفزيون “النهار” في هذا الخصوص: “تفصلنا خمسة إلى ستة أيام عن موعد مبارياتنا المقبلة”.

كما أضاف مدرب الوفاق: “لدينا الوقت الكافي من أجل التحضير لهذه المباراة، ومراجعة بعض النقائص”.

وتابع داركو نوفيتش: “سنخوض تحضيرات خاصة تحسبا لهذه المباراة، على أمل تحقيق بنتيجة مرضية بالنسبة للجميع”.

يذكر أن وفاق سطيف، يواجه يوم 6 ماي المقبل، نادي الأهلي المصري، ضمن ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.