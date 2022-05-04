داركو نوفيتش يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي

أكد مدرب وفاق سطيف داركو نوفيتش، قيام فريقه ىبالتحضيرات اللازمة، تحسبا لمواجهة الأهلي المصري ضمن ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال.

وصرح نوفيتش، للفزيون “النهار”: “حضرنا أنفسنا جيدا في سطيف، لأنه لا يمكننا فعل كل شيء في القاهرة”

كما أضاف: “قمنا بالعديد من اللقاءات والتحليلات الفنية والنحضير ومنافشة التفاصيل بين الطاقم الفني واللاعبين”

وتابع مدرب وفاق سطيف: “حاولنا من خلال تحضيراتنا توقع كيف سيكون آداؤنا يوم المباراة”.

يذكر أن وفاق سطيف، سيواجه نادي الأهلي النمصري، بملعب هذا الأخير، يوم السبت المقبل، ضمن ذهاب نصف نهائي رابطة الابطال