داركو يتولى زمام الأمور في وفاق سطيف

باشر المدرب الصربي داركو نوفيتش، مهامه على رأس العارضة الفنية لوفاق سطيف، بإشرافه أمس الأحد، على أول حصة تدريبية للفريق.

وأوضحت إدارة الوفاق، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن وضع ثقتها في المدرب داركو نوفيتش إلى غاية نهاية الموسم.

كما يعلق مسؤولو الوفاق، آمالهم على مدربهم الصربي، لإعادة الفريق إلى السكّة الصحيحة قبل نهاية الموسم.

يذكر أن داركو نوفيتش، تم استقدامه بعد قرار الإدارة في التخلي عن خدمات رضا بن دريس، الذي خلف نبيل الكوكي.