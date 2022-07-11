دارمانان: فرنسا ستطرد أي أجنبي يرتكب أعمالا خطيرة بإستثناء هذه الحالة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال حوار اجراه مع صحيفة لوموند أن فرنسا ستطرد اي أجني إرتكب اعمال خطيرة داخل اراضيها.

وأوضح جيرالد دارمانان أن هناك رغبة من الحكومة الفرنسية في رفع الحواجز التي تحول دون الطرد. وذلك منها سن الوصول إلى فرنسا.وتابع دارمانين حتى لو كان ذلك يعني “إيجاد حلول وسط” مع الأحزاب السياسية الأخرى لتمرير هذا القانون الجديد.

وأضاف دارمانان ان فرنسا تريد السماح بطرد “أي أجنبي” “ارتكب أعمالاً خطيرة” برفع شرط سن الوصول إلى فرنسا. كما انه لا يتم ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالا خطيرة إذا استوفى شروطًا معينة. منها الوصول إلى التراب الوطني قبل سن 13 عامًا يضيف الوزير الفرنسي .”

واكد الوزير الفرنسي في ذات الحوار “نريد أن نسمح بطرد أي أجنبي تثبت إدانته بارتكاب عمل خطير من قبل المحاكم. بغض النظر عن حالة وجوده على الأراضي الوطنية لون بشرته، ودينهم، وبلدهم الأصلي”. “نحن نعتبر الأجانب لما يفعلونه ، وليس لما هم عليه.

وأشار دارمانان إلى هذا الأجراء الجديد سيتم إدراجه في قانون التوجيه والبرمجة المستقبلي لوزارة الداخلية بداية العام الدراسي المقبل”.