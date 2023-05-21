دار الأوبرا بمصر تحتفل بذكرى وردة الجزائرية

أحيت دار أوبرا الإسكندرية بمصر للموسيقي والغناء العربي، ليلة الخميس، ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية.

وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أعمال الفنانة الراحلة

وردة، حيث استعاد الجمهور أجواء زمن الفن الجميل.

وقاد الحفل، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى “سهرة” أداء الفرقة الموسيقية.

وكذا أغنية “علي عيني” أداء الفنانة نعمة عصمت، و”أكدب عليك” أداء الفنانة دعاء رجب. و”مالي” أداء الفنانة سلمي سيف النصر.

و”بلاش تفارق” أداء الفنانة شروق شريف وبالفاصل الثاني تألق عازف القانون الأول الدكتور ماجد سرور بتقديم مقطوعة”في يوم وليلة”.

ثم شَدت الفنانة ولاء طلبة برائعة أميرة الطرب العربي كما لقبها الجمهور منذ زمن بعيد بأغنية “بتونس بيك”، و”ليلي يا ليالي” أداء الفنانة آلاء أيوب.

وتألقت الفنانة إيمان عبد الغني بمجموعة من الروائع لوردة بعنوان من كل بستان ورد.

واختتم نجوم الأوبرا الحفل برائعة عبد الرحيم منصور وبليغ حمدي “على الربابة”

وولدت وردة الجزائرية، وإسمها الحقيقي، وردة فتوكي، في 22 جويلية عام 1939، وتوفيت في 17 ماي 2012.

وقد أثرت وردة الجزائرية، الفن العربي، بروائع خالدة من أشهرها، بتونس بيك، وفي يوم وليلة، وغيرها من الروائع الغنائية.