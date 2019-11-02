دار الإبصار بالمعرفة تصدر كتب جديدة للمكفوفين بالمجان

شاركت دار الإبصار بالمعرفة، في الصالون الدولي الـ24 للكتاب بالجزائر “سيلا 2019″، بـكتب جديدة، لصالح فئة المكفوفين، والتي تقدم لهم بالمجان.

وحسب موقع “سيلا “، تحرص دار الإبصار بالمعرفة، منذ 11 سنة، على رفع الوعي للإهتمام بفئة المكفوفين، والذين يتجاوزون 200 ألف شخص بالجزائر.

وتقوم دار النشر، بالتسهيل لهذه الفئة، للحصول على مصادر للقراءة، سواء بغرض التعلم أو الترفيه، إذ تشهد هذه الكتب نقصا كبيرا في بلادنا.

وتتمثل الكتب الجديدة لدار الإبصار بالمعرفة في: كتاب البراي ضمن سلسلة من أمجاد الجزائر بعنوان “سيرة الشهيدة لالة فاطمة نسومر”.

والثاني ههو كتاب عادي للمحامي صالح قويسم، عنوانه “المفاهيم الأساسية للإقتصاد السياسي”.

أما الكتاب الثالث فهو عبارة عن كتاب للألعاب، موجه للأطفال، مكتوب بالبراي.

ويقول صاحب الدار، عبد الرحمان أمالو، إن نشاطاته كبيرة، إذ أصدر عشرات العناوين من كتب البراي، والكتب الصوتية الموجه للمكفوفين.

وتقدم الدار هذه الكتب بالمجان، لكل المكفوفين، وهي الوحيدة عربيا التي تقدم هذه الخدمة لهذه الفئة التي تحتاج الكثير من الدعم والإهتمام.

كما ستستقبل الدار، عددا من الجمعيات الناشطة في مجال دعم المكفوفين، خلال فعاليات الصالون، وستقدم لهم هبات متمثلة في مجموعة من الكتب والأشرطة الصوتية.

بالإضافة إلى سلسلة من جلسات البيع بالإهداء لكتب الدار، وإطلاق مبادرة جديدة خاصة بالكتب الصوتية سيتم الإعلان عنها خلال المعرض.