دار الإفتاء المصرية: البيتكوين حرام !!

أقرت دار الإفتاء المصرية، بتحريم وعدم جواز تداول عملة “بيتكوين” الافتراضية، والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها.

وأرجع المفتي “علام” التحريم وعدم الجواز إلى “الضرر الناشىء عن الغرر والجهالة، والغش في مصرِفها ومعيارها وقيمتها”.

مفتي مصر، قال إن العملة الافتراضية قد تُتخذ “وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية.

وتيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدرات.. في المجتمعات”.

وشبه بيان دائرة الإفتاء، عمليات تداول بيع وشراء البيتكوين بـ “المقامرة، لأنها تؤدي بشكل مباشر إلى الخراب.