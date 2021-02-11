دار الإفتاء المصرية: الفتاة التي لم تتزوج قبل وفاتها في منزلة الشهداء !

قالت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الفتاة التي لم تتزوج قبل وفاتها في منزلة الشهداء !

يأتي هذا خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأجاب على السؤال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال: “نعم لها ثواب إذا صبرت على ذلك مع سعيها ونحن نحث الفتيات على عدم الرفض، والرفض لمجرد الرفض”.

وتابع “وإذا لم ترفض ومع ذلك لم تتزوج حتى ماتت فلها على هذا الصبر الثواب العظيم من الله”.

وأضاف “ورد فى بعض الأحاديث أن لها ثواب الشهيد قال صلى الله عليه وسلم “وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ”.

وتابع “المرأة التي لم تتزوج وتقدم بها العمر فصبرت على ذلك لها ثواب الشهيد”.

https://web.facebook.com/EgyptDarAlIfta/videos/2488561274623340/?__cft__[0]=AZWXfpzdvLvNLyMVKDUQoGbS8qlXFiM2HCjM9A6cQuxccDDG9aO6YUmrxS8IdB6wFM_vdgh9VR4e2ajlAIv_pgsvI7NJS850kjDklMARXp1EIvQDFA8hlClLXCIGuf_4BejypH0h2qlUWVvlI1RIW0ZYTqa5pXChPRi64xCkqmcaGw&__tn__=%2CO%2CP-R