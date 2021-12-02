دار الإفتاء المصرية تثير الجدل: الأصل في الشرع الزواج بواحدة فقط

أثارت دار الإفتاء المصرية الجدل، بفتوى حول تعدد الزوجات، حيث أكدت أن الشريعة الإسلامية لم تأتِ بتعدد الزوجات.

وجاء في الفتوى، أن “الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه. حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين. ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى”.

وأضافت الفتوى: “أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة، لما فيه من المنافع. فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته، ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة. استنادًا لقول الله تعالى: “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً”.

وتابعت الفتوى: “وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد”.

وجاءت هذه الفتوى، ردا على الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “تعدد الزوجات” بمصر. وذلك بعد أن أثارت تصريحات أستاذ جامعي إسلامي بشأن دخول المرأة النار إذا طلبت الطلاق من رجلها إذا أراد الأخير الزواج بأخرى، جدلًا كبيرًا بشأن الموضوع.

كما تضمنت تصريحات الأستاذ بأنه ليس للمرأة الحق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في ذلك إذا كان زوجها يضربها، ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة، بحسب تصريحه.

وتشهد مصر بين الحين والآخر خروج بعض التصريحات، سواء من الدعاة أو العلماء المحسوبين على وزارة الأوقاف، أو الأزهر الشريف. والتي دائماً ما تثير الجدل، خاصة قضايا الزواج، والزواج العرفي، والكثير من القضايا المتعلقة بالأسرة المصرية.

وأثارت هذه الفتوى بدورها ردود أفعال مختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي، وخلقت جدلا كبيرا بين رواد هذه المواقع.

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/posts/278530014306621

طالع أيضا:

يتيحلكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp