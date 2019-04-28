دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى للشامتين في مرض إعلامي مشهور

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى “التشفي والشماتة”، في أعقاب ظهور الإعلامي شريف مدكور وحديثه عن الشامتين فيه بعد إصابته بالسرطان.

وذلك في بيان نشرته دار الإفتاء في صفحتها الرسمية على تويتر.

جاء في بيانها: “التشفِّي والشماتة في المصاب الذي يصيب الإنسان أيا كان مخالف للأخلاق النبوية الشريفة وللفطرة الإنسانية السليمة”.

مستدلة على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك”.

وكان الإعلامي شريف مدكور قد وجه عبر برنامج “الحكاية”، على شاشة MBC مصر رسالة، قال إنها للشامتين به وشكرهم قائلا إنهم سبب في نيله الثواب والحسنات.

وأشار مدكور إلى أنه وجد نفسه منذ مدة طويلة، في قلب معركة تصفية حسابات بسبب مواقفه السياسية المعلنة، كما تعرض للتنمر ولإشاعات مضحكة.