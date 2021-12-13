دار الافتاء تحسم الجدل.. عمليات التجميل “تجوز” في هذه الحالة

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز إجراء عمليات تجميل لمجرد الظهور بمظهر أفضل بعضو الجسم المراد إجراء العملية به. ولكن يجوز إجراء عمليات التجميل في بعض الحالات.

كما جاء الرد خلال إجابتها على سؤال ورد إليها حول حكم إجراء عمليات التجميل في الأنف “لكبر حجمه”. وتابعت “وهو ما يتسبب في حرج معنوي اجتماعي، وهل يجوز تجميل الأنف أو أن ذلك يعد حراما، لأنه من تبديل خلق الله!”. حيث قالت “الحالات التي يجوز إجراء عمليات التجميل فيها،عندما يكون فيها الأنف أو العضو كبيرا بشكل غير طبيعي وغير مقبول”.

وأضافت: “يكون القصد من هذه العملية إعادة الأنف أو العضو إلى الحجم الطبيعي الذي خلقه الله عليه لعامة الناس”. كما تابعت “لكن تصغير الأعضاء بقصد الجمال فإنه تغيير لخلق الله تعالى، ولا يجوز شرعا”.

وأشارت دار الإفتاء، “أنه لا مانع شرعا من إجراء هذا النوع وتصغير الأنف أو أي عضو”. “في حالة إذا كان حجم الأنف أو هذا العضو كبيرا بشكل غير طبيعي، ويتأذى الشخص منه نفسيا، ويسبب له الحرج”. حيث “تعد في هذه الحالة نوعا من العلاج وليس من باب التجميل”.

وتقبل العديد من النساء الجزائريات في الآونة الأخيرة على عمليات التجميل بشكل متسارع.

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