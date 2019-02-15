“دار الشرع” سيحتضن “السياربي” و”النصرية” في كأس الجمهورية

الرياضة
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“دار الشرع” سيحتضن “السياربي” و”النصرية” في كأس الجمهورية
بقلم إسماعيل عشاش

كشف مُدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، وبصفة رسمية عن الملعب الذي سيحتضن قمة كأس الجمهورية أمام نصر حسين داي.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الجمعة :”لقد إتفقنا مع النصرية، على لعب مُبارتي الذهاب والإياب في ملعب 5 جويلية”.

وأضاف :”اللاعبون شعروا بأن المُركب الأولمبي، سيكون الخيار الأمثل، من أجل تقديم كرة جميلة، والسماح للأنصار بالتواجد بقوة في المُدرجات”.

وختم :”السيدة الكأس تبقى BONUS، ولكننا سنحاول الذهاب فيها بعيدا، ولو أن الأولوية تبقى ضمان ورقة البقاء في القسم الأول”.


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