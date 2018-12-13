«دار الشرع لكل من لا يستغل شقته أو يعرضها للبيع أو الكراء»

المدير العام لوكالة «عدل» السعيد روبة في تصريح لتلفزيون «النهار»:

«60 ألف مكتتب سيسحب شهادة ما قبل التخصيص نهاية السنة»

«تسليم 5 آلاف مسكن عدل 2 بالعاصمة قبل مارس 2019»

سيتعرّض مكتتبو الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» والذين لا يستغلون الشقق التي استفادوا منها أو يعرضونها للبيع أو الكراء إلى متابعات قضائية تصل إلى حد تعليق العقود معهم، باعتبار أن هدف الوكالة هو إعطاء السكن لم يستحقّه.

توعّد المدير العام لوكالة «عدل»، السعيد روبة، بتسليط عقوبات صارمة ومتابعات قضائية ضد أي مكتتب للصيغة السكنية يعرض منزله للبيع أو الكراء أو حتى عدم استغلال الشقة من قبل صاحبه.

وقال المسؤول، أمس، خلال نزوله ضيفا على حصة «قهوة وجورنان» التي تبث على تلفزيون «النهار»، إنه ممنوع بيع أو كراء أو عدم استغلال المنزل من قبل صاحبه، مشيرا إلى أنه تم توجيه تعليمة صارمة لفروع التسيير من أجل الشروع في متابعات قضائية ضدّ هؤلاء تصل إلى حدّ تعليق العقد معهم، مشدّدا على أن هدف الوكالة هو إعطاء السكن لمن يستحقه.

من جهة أخرى أكد المدير العام لوكالة «عدل»، أنّ كل الطعون تم دراستها وتبليغ المكتتبين عبر الموقع عن مشكل رفض ملفاتهم، معتبرا أن هؤلاء المكتتبين لم يكملوا ملفاتهم بعد الرد عليهم، على غرار الذين ثبت أن لديهم قطعة أرض ولم يعط تبريرا بعد ذلك.

من جانب آخر، قال روبة إنه تم الانطلاق في إنجاز 450 ألف وحدة سكنية بصيغة «عدل 2»، والبرامج هي في طور الإنجاز والتسليم سيكون تدريجيا حسب الآجال، وأضاف أن أكثر من 5 آلاف مسكن «عدل 2» يتم حاليا تهيئتها لتسليمها لأصحابها ابتداءً من نهاية الثلاثي الأول من 2019، أي قبل شهر مارس المقبل.

وفي السياق ذاته، قال ضيف «قهوة وجرنان»، أنه سيتم تسليم 10 آلاف وحدة سكنية بالجزائر العاصمة، لمكتتبي «عدل 1»، قبل نهاية السنة الجارية، وتبقى 25 ألف ستسلم تدريجيا، حيث سيتم تسليم قريبا 5 آلاف شقة بموقع بوينان لمكتتبي «عدل 1».

وكشف المدير العام لوكالة «عدل»، عن إطلاق مناقصة لإنجاز 477 مصعد على مستوى مساكن «عدل»، والتي كانت معطلة منذ سنوات، مشيرا إلى أنه تّم حل مشكل المصاعد على مستوى مساكن «عدل» بنسبة 50 من المئة لغاية اليوم، وأشغال لاتزال جارية.

من جانب آخر، أوضح المسؤول بأنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني، قبل نهاية السنة أو بداية 2019، لمكتتبي «عدل 2»، مشيرا إلى أن الوكالة سجلت أكثر من 70 ألف وحدة سكنية، فيما سيتم فتح الموقع للمكتتبين من أجل سحب شهادة ما قبل التخصيص لأكثر من 60 ألف مكتتب.