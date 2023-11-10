دار سعاد الصباح الكويتية للثقافة والإبداع تكرّم “زهور ونيسي”

تم مساء أمس الخميس بالجزائر العاصمة تكريم الأديبة والمجاهدة والوزيرة السابقة زهور ونيسي بجائزة “يوم الوفاء” الكويتية التي تمنحها دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع. عرفانا بمكانتها الثقافية الرائدة في العالم العربي وبما قدمته من إبداع ونضال خلال مسيرتها الطويلة الحافلة.

وقد سلط الشريط الضوء على أهم محطات حياة ونيسي على غرار دورها الرائد في إبراز صورة المرأة الجزائرية المناضلة والمبدعة. من خلال كونها أول امرأة تعين وزيرة بعد الاستقلال في الجزائر. ومؤسسة أول مجلة نسائية في الجزائر، ومساهمتها من جهة أخرى في تأسيس عديد الهيئات الوطنية على غرار اتحاد الكتاب الجزائريين. بالإضافة كذلك إلى دورها في تعريب الإعلام الجزائري، وتميزها في الإبداع الأدبي من خلال عدد من أعمالها على غرار رواية “لونجة والغول” 1993.

وقال رئيس مجلس الأمة في كلمة له قرأها نيابة عنه أوسهلة، أن الشخصية محل التكريم اليوم الأستاذة زهور ونيسي. إنتصرت لهويتها الوطنية ولوطنها وانتصرت للعروبة، إبان مقارعة الإستعمار وبعد الإستقلال رسمت بتوقيع نضالها التاريخي ومسارها السياسي وكتاباتها نقشا على الذاكرة. مشيدا في سياق كلامه بالروابط الوجدانية والأخوية المتينة التي تجمع بين الجزائر والكويت. وهي الروابط التي ستتعزز دونما شك في ظل الإرادة التي تحذو قائدي البلدين.

من جهته وزير الإتصال أكد أن المجاهدة والمناضلة والأديبة والمفكرة والشاعرة والسياسية والدبلوماسية زهور ونيسي تستحق كل التقدير والتكريم. ومعتبرا هذا التكريم بمثابة واحد من جسور الصداقة والمحبة والأخوة” بين الجزائر والكويت.

كما اعتبرت ونيسي في كلمة لها أن تكريمها هو تكريم لشخصها عملا وللجزائر تاريخا لتاريخها الفكري. ولتاريخها الأدبي ولمبادئها في الدفاع عن الحرية والكرامة والشرف العربي والإنساني. مثمنة في نفس الوقت الجهود الكبيرة التي تبذلها الدكتورة سعاد محمد الصباح “الأديبة والشاعرة والمناضلة” في “خدمة الثقافة العربية” و”بناء الإنسان العربي”. ومشيدة في سياق كلامها بـ”الدعم المعنوي والمادي” لدولة الكويت للجزائر إبان ثورة التحرير.