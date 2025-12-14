داسي: خرجات ميدانية لفرق التضامن للتكفل بالأشخاص بدون مأوى

أكدت مديرة النشاط الإجتماعي لولاية الجزائر داسي مختارية، حرص قطاع التضامن على التكفل بالأشخاص بدون مأوى. وذلك من خلال مواصلة الخرجات الميدانية سواء في الليل والنهار.

وأوضحت داسي مختارية لدى استضافتها في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الثانية، أن هذه الخرجات التي تشرف عليها وزيرة التضامن الوطني والسيد الوزير والي ولاية الجزائر العاصمة. تهدف إلى تقديم المرافقة الفورية للأشخاص بدون مأوى وذلك من خلال نقلهم إلى أماكن الإيواء المخصصة وتوفير الظروف الملائمة للعناية بهم وحمايتهم من المخاطر خاصة خلال فترات إنخفاض درجات الحرارة حيث تتحول الفرق المتدخلة إلى خطوط دفاع أولى أمام قسوة الشتاء في مشهد إنساني يعكس روح التضامن والتكافل.

كما أضافت مختارية، أن هذه العمليات تأتي الخلايا الجوارية للتضامن والفرق الطبية لتلعب دورا إنسانيا بالغ الحساسية إذ تتعامل مباشرة مع الأشخاص الموجودين في الشارع. حيث تضمن لهم متابعة طبية دقيقة خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من اضطرابات عقلية. أو الذين يعانون من آثار المبيت في العراء ليتم التكفل بهم مباشرة داخل المؤسسات الصحية عند الضرورة.

وكشفت داسي عن تخصيص مركز متخصص في مساعدة الأشخاص بدون مأوى على مستوى الجزائر العاصمة بجسر قسنطينة. تشرف عليه جمعية ولائية للتكفل بالأشخاص بدون مأوى وتأتي هذه المبادرة في إطار إشراك المجتمع المدني في تعزيز أصول التضامن المتمثلة في المبادئ والقيم المشتركة كالتعاون والتعاطف.

وفي هذا السياق أشارت المتحدثة ذاتها إلى أن عملية التكفل بهذه الفئات تستدعي تضافر جهود مختلف الفاعلين. من خلال التكفل بهم على مستوى مصالح المساعدة الإجتماعية ومراكز الإيواء حسب كل حالة. كما يعمل فريق متعدد الإختصاصات يتكون من أطباء ونفسانيين ومساعدين إجتماعيين لتوفير الرعاية اللازمة لهم .

