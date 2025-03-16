داس الشلف : خلال 15 يوما …. توفير زهاء 500 ألف وجبة بمطاعم الرحمة

سجلت مديرية التضامن و النشاط الإجتماعي بالشلف خلال 15 يوما الأولى لشهر رمضان الفضيل توزيع ما يقارب 500 ألف وجبة عبر مطاعم الرحمة بولاية الشلف.

وأوضح مدير النشاط الاجتماعي أن مصالحه سجّلت خلال 15 يوما من شهر رمضان عن توزيع 500 ألف وجبة عبر 47 مطعما للرحمة بمعدل 30 ألف وجبة يوميا ، وهذا يعود لتكاثف جهود المتطوعين وكذا الشباب المنخرطين رفقة الجمعيات الخيرية في هذه العملية التضامنية التي تمس عابري السبيل وكذا العائلات المعوزة موزعة وجبات محمولة وكذا مائدات افطار جماعية .

وأضاف بن رجم كمال أن مصالحه رفقه فرق الخلية الجوارية للتضامن تقوم بخرجات ميدانية يومية للوقوف على مدى احترام معايير السلامة وشروط النظافة اضافة الى المساهمة بالدعم المعنوي و المرافقة لهؤلاء المتطوعين الذين يسخرون أنفسهم لخدمة الصائمين طيلة الشهر الفضيل.