داعشي جزائري يروي تفاصيل إلتحاقه بسوريا وعودته الى الجزائر

قال إرهابي جزائري تائب كان ضمن صفوف “داعش” بسوريا،إن داعش قام بكل الطرق لإبقائه داخل صفوفه.

مشيرا الى أنه تم تزويجه بفتاة سورية تابعة للتنظيم “غصبا” عنه من أجل مراقبته،

بعدما اشتُبه فيه بأنه “جاسوس جزائري”.

حيث كان تحت المراقبة الدقيقة لمدة 8 أشهر، قبل أن يتمكن من الهروب من داعش وسوريا،

بمساعدات من قبل المخابرات القطرية والجزائرية.

وتعود تفاصيل القضية حسب الملف القضائي الذي تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه،

أنه وفي إطار المتابعة المستمرة للتحركات المشبوهة لعناصر التيار السّلفي.

وبناء على معلومات وردت فرقة مكافحة التحريض والإرهاب بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر ،

باحتمال التحاق المدعو” ح،علي”.

بالتنظيم الإرهابي “داعش”، بسوريا، تمّ توقيفه بتاريخ 5 ديسمبر 2015، على مستوى مطار هواري بومدين، من طرف مصالح شرطة الحدود.

بعد ترحيله من طرف السلطات الأمنية التركية، لتكشف التحريات مع الموقوف أن المعني طالب جامعي بجامعة باب الزوار اختصاص إلكتروتقني.

ويقطن ببراقي سافر إلى تركيا بتاريخ 16 نوفمبر 2015، بجواز سفر بيومتري بغرض الدخول إلى ألمانيا، مرورا باليونان.

إلا أن الخبرة المنجزة باستغلال الذاكرة المحذوفة بهاتفه المحجوز كشفت عكس اعترافاته، باعتبار أن سبب سفره إلى تركيا،

كان بغرض الدّخول إلى سوريا للالتحاق بّ”داعش”، ليعترف المتهم بعدها خلال التحقيقات أنه كان في اتصال مع عناصر.

من “التنظيم الإرهابي عن طريق “الفايسبوك”، وانه كان يخطّط للانضمام إليهم سابقا.

بعد التحاق أبناء حيه كل من المدعو” ع،ابراهيم” المكنى “أبو عبد الله”و”ر،يعقوب” المكنى “أبو عبد الرحمان” و” ح، عبد الله” في سبتمبر 2015،

مضيفا إلى أنه قام بالاتصال مع المكلف بتجنيد أبناء بلدية براقي المدعو “العاقب حمزة” المنكى “أبو أيمن”.

الذي طلب منه التواصل معه عبر تطبيق “التليغرام”.

من أجل التنسيق و اللقاء بـ”أبو الحسن” بتركيا من أجل تهريبه الى سوريا.

مشيرا الى أن عددا من الجزائريين تم توقيفهم بالحدود التركية الجزائرية،أين تم إرجاعم الى الجزائر قبل الالتحاق بداعش في سوريا.

فيما تمكن المتهم رفقة “ع،ابراهيم”، “ر،يعقوب”، “ح، عبد الله”،”ع، محمد لمين”،” م،فارس”، “خ،ياسر””خ،حمزة”، “غ، محمد”، “ج،كمال” من الألتحاق ب”داعش” بسوريا.

وهي التهم التي تمسّك بإنكارها جزئيا المتهمون خلال محاكمتهم، اليوم الأحد أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء،

بإستثناء المتهم الاول” ح،عبد الله” الذي روى مغامرته مع “داعش” التي انتهت به في السّجن.