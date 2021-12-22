داعية مشهور عن اعتزال أدهم نابلسي..الغناء ليس كله حراما

علق الداعية المشهور مبروك عطية، على قرار المطرب الأردني أدهم نابلسي اعتزال الغناء. كما قال “إن الغناء ليس محرما، وأكد أن “ما أثار فتنة ووصف عاطفة مزورة هو محرم”.

كما أضاف الداعية عطية معلقا على قرار نابلسي عبر مقطع فيديو بالـ”يوتيوب”، قائلا:”الغناء ليس كله حراما”. تابعا “بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يقول من ينشد من الليل ليهونوا على الجيوش عناء السفر”. و”الكلمة الطيبة تغني وتنشد ويحفظها الناس وجزى الله المغنى والملحن خيرا”.

في حين أوضح الداعية عطية “أما الغناء المحرم فهو كل ما أثار فتنة ووصف عاطفة مزورة”. “وكل من دعا إلى ضلالة وقبلة ونحوها مما شاع بين الناس، ده حرام حرام”.

أدهم نابلسي يعتزل ويحذف بعض أغانيه الشهيرة

للإشارة، قام الفنان الأردني أدهم نابلسي، بحذف أشهر أغانيه من قناته على موقع يوتيوب، دون الكشف عن الأسباب. ولم يوضح نابلسي سبب الإزالة المفاجئة لـ4 من أغانيه الشهيرة من قناته على اليوتيوب وهي“شدني غمرني، مشتاق، وكيف بحبك هيك. إضافة إلى نسخة منك”. كما أكدت إدارة أعمال نابلسي أن الأسباب الحقيقية لإخفاء هذه الأغاني هي استراتيجية جديدة يتبعها الفنان أدهم.

وأعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي، اعتزاله الغناء، كما قدم السبب في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في “فايسبوك”.

وقال النابلسي: “هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة”. كما تابع الفنان التائب “لكن عندما نصل للهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

كما أضاف أدهم نابلسي، “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة”. مضيفا “وهو عبادة رب العالمين”.

في حين صرح أدهم نابلسي “بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين”. تابعا “الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم..هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.

كما يعتبر أدهم ذياب فريد نابلسي، من مواليد نوفيمبر 1993 من الأردن، ومن مواليد عمان. وكان متسابقًا في البرنامج الغنائي “إكس فاكتور” وتمكن من الوصول إلى النهائيات ولكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب.

واستطاع أدهم نابلسي، أن يتخطى الصف الأول بـ”هو الحب” التي لحنها بنفسه والتي حصلت على 100 مليون مشاهدة بـ5 أشهر. كما شارك بمهرجان قرطاج الدولي.

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